Мининформ Белоруссии заблокировал основанный Шереметом новостной сайт

Министерство информации Белоруссии заблокировало новостной сайт «Белорусский партизан», основанный погибшим журналистом Павлом Шереметом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Решение принято по результатам мониторинга этого ресурса, который выявил систематическое нарушение законодательства о средствах массовой информации. На указанном информационном ресурсе, размещенном за пределами национального сегмента сети интернет, регулярно размещаются материалы, в которых содержится запрещенная информация», — говорится в сообщении. Характер запрещенной информации не уточняется.

Издание «Наша Нива» уточняет, что ранее белорусские власти не могли контролировать сайт, размещенный в доменной зоне *.org.

«Белорусский партизан» был создан в 2005 году журналистом Павлом Шереметом. 20 июля 2016 года журналист погиб в центре Киева при взрыве автомобиля. Основным мотивом следствие считает профессиональную деятельность. В мае 2017 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что из-за технической ошибки следствию пришлось заново пересматривать все материалы дела.