В отделениях Промсвязьбанка появились очереди после решения о санации

Клиенты Промсвязьбанка приходят в московские отделения и занимают очереди после появления утром 15 декабря информации, что Центробанк объявил о введении временной администрации в банке. В основном клиенты пришли закрывать счета, на проблемы с выдачей наличных пока никто не жаловался.

В отделении Промсвязьбанка на Кутузовском проспекте, д. 30/32 находятся около 20 человек, несколько из них сообщили корреспонденту РБК, что пришли в банк только из-за новостей о санации. «Конечно, из-за этого пришли», — сказал мужчина средних лет.

В отделении у метро «Юго-Западная» находятся больше десяти человек, клиенты периодически заходят в отделение. «Дочь работает в банке более десяти лет, посоветовала прийти после этих новостей», — сказал корреспонденту РБК один из клиентов. Другой сообщил, что пришел в отделение отчасти из-за последних новостей о банке. Он считает, что вечером будет куда больше людей.

В отделении банка у метро «Автозаводская» к 12:00 мск были небольшие очереди — в зале находились 30 человек. По словам клиентов и сотрудников, ожидание в очереди составляет около 15–20 минут. Опрошенные корреспондентом РБК пять клиентов сообщили, что пришли в банк, так как прочитали в интернете новости про санацию. «С утра увидел новости и поехал сюда, чтобы разобраться», — сообщил один из посетителей.

Утром 15 декабря Центробанк принял решение о введении временной администрации в Промсвязьбанке, возложив функции временной администрации по управлению банком на Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Ранее о предстоящей санации банка сообщали источники РБК. Банк России объявил уже о третьей санации крупного банка за последние четыре месяца.