В Подмосковье срубили главную новогоднюю елку России

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В Подмосковье срубили главную новогоднюю ель страны, ее установят на Соборной площади в Кремле, заявил замначальника главного управления делами президента Анатолий Кочанов, передает «Интерфакс».

По его словам, власти выбирали из 26 елок и выбрали подходящую. При выборе учитывалось, что ель должна быть высотой 30 м, ее возраст — около сотни лет. Кочанов добавил, что перевести елку на лесовозе в Кремль планируют в воскресенье, 17 декабря.

​В 2016 году, по подсчетам РБК, власти Москвы потратили на новогодние мероприятия около 3 млрд руб. На установку искусственных елей, баннеров, световых панелей в городе, по этим данным, было потрачено около 150 млн руб. В 2014 году, подсчитал РБК, столичный бюджет направил на новогодние елки 285 млн руб.​

По прогнозам синоптиков, в Москве погода на новогодних праздниках будет ветреная и сырая, температура будет колебаться у нулевой отметки.