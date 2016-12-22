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В Мекке и Медине запретили фото- и видеосъемку святынь
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В Мекке и Медине запретили фото- и видеосъемку святынь
Общество, 13:28
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В Мекке и Медине запретили фото- и видеосъемку святынь

Власти Саудовской Аравии запретили фото- и видеосъемку в святынях Мекки и Медины. Об этом сообщает Daily Sabah.

Запрет касается в первую очередь мечети аль-Харам в Мекке и мечети Пророка в Медине и прилегающих территорий. Съемка запрещена вне зависимости от ее целей, в том числе, для представителей прессы. Данные меры саудовские власти оправдывают уважением к чувствам верующих, а также «сохранностью святых мест».

«В случае нарушения запрета <...> устройства, использованные для фотографии, будут конфискованы», — заявили в Генеральном департаменте прессы и информации страны. Организаторы туров обязаны предупредить паломников о нововведении.

В июне спецслужбы Саудовской Аравии раскрыли подготовку теракта в Мекке. Целью террористов должна была стать мечеть аль-Харам. Теракт готовили три группы боевиков, которые базировались в Мекке и Джидде. Во время операции по обезвреживанию террористов один из них подорвал себя. По официальным данным, ​ никто не погиб, однако пять спецназовцев получили ранения.

Теги: Саудовская Аравия , Мекка , Медина
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