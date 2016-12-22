Матвиенко пообещала рекордное число наблюдателей на выборах президента

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ожидает рекордного числа наблюдателей на выборах президента России в марте 2018 года, сообщает «Интерфакс».

«Уверена, что, поскольку интерес к выборам президента очень большой, количество наблюдателей — давайте проверим мои прогнозы — будет рекордным», — сказала она.​

Она добавила, что Совет Федерации пригласит наблюдателей «и из отдельных государств, и из парламентских институтов, международных парламентских структур».

В пятницу, 15 декабря, верхняя палата российского парламента объявила, что выборы президента пройдут 18 марта 2018 года.

В начале декабря президент России Владимир Путин объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах, позднее он рассказал, что будет участвовать ​в них как самовыдвиженец. Всего о планах участвовать в выборах уже заявили 23 человека, в том числе телеведущая Ксения Собчак, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, бизнес-омбудсмен Борис Титов, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский.