Памфилова рассказала об ожидании «сюрпризов» от выборов

Глава Центризбиркома Элла Памфилова ждет сюрпризов от выборов президента. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Надеюсь, что выборы, в отличие от некоторых пессимистических прогнозов, будут конкурентными, интересными, с сюрпризами — надеюсь, положительными», — сказала председатель ЦИК.

Избирательная система, по словам Памфиловой готова к проведению голосования. «Мы занимаемся серьезным обучением, так, чтобы никому из нас не было стыдно, чтобы мы гордились этой кампанией», — сказала она.

Памфилова рассказала, что желание участвовать в выборах президента в 2018 году выразили 23 человека, и это, вероятно, не окончательное число. «Сколько их будет завтра-послезавтра — непонятно. Можно только догадываться. Но условия сейчас гораздо более легкие, чем когда бы то ни было, потому что количество подписей существенно снижено. Поэтому, видимо, желающих будет больше», — считает она.

15 декабря Совет Федерации проголосовал за назначение выборов президента на 18 марта 2018 года.

Баллотироваться смогут кандидаты, которых поддержит зарегистрированная Минюстом партия, или самовыдвиженцы. Последним для выдвижения потребуется инициативная группа избирателей из 500 человек и не менее 300 тыс. подписей в свою пользу (не более 7,5 тыс. в одном регионе). Кандидатам от партий также потребуются подписи, но меньше — 100 тыс. (ограничение по региону — не более 2,5 тыс.).

Президент России Владимир Путин намерен участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. Также о намерении баллотироваться заявляли телеведущая Ксения Собчак, бизнес-омбудсмен Борис Титов, сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский, председатель КПРФ Геннадий Зюганов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский и другие.