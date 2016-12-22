Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,20 58,64 EUR Нал. 69,80 69,17 USD Бирж. 58,88 +0,12 EUR Бирж. 69,45 +0,15 USD ЦБ. 58,71 -0,44 EUR ЦБ. 69,40 -0,06 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 17317,45 +927,48 ММВБ 2137,87 -0,68% РТС 1144,02 -0,81% Brent 63,29 -0,16% DJIA 24508,66 -0,31% Nasdaq 6856,53 -0,28% FTSE 7445,44 -0,04%
Житель Псковской области отправил в посылке пистолет
Лента новостей
Игры разума: как шахматы стали основой инвестиционных стратегий 12:40, Партнерский материал В Porsche рассказали о новом Cayenne для России 12:36, Авто Самый дорогой дом в России оценили в 5,8 млрд руб. 12:34, Недвижимость Мужчина или женщина: кто лучше справится с гоночным авто 12:28, РБК и Porsche Урну с прахом Хворостовского заложат в основание памятника в Красноярске 12:18, Общество Строители заасфальтировали половину Крымского моста 12:14, Общество X5 Retail Group договорилась о покупке супермаркетов «О'кей» 12:05, Бизнес Житель Псковской области отправил в посылке пистолет 11:41, Общество Суд признал Улюкаева виновным 11:38, Общество Ананьевы обвинили в проблемах Промсвязьбанка конкурентов и информатаки 10:58, Финансы Яд становится лекарством: как змеи спасают людей 10:51, Lenovo и РБК Минобороны ответило Пентагону про вывод российских войск из Сирии 10:50, Политика Дворкович заявил об отсутствии вопроса смены главы Росавиации 10:48, Политика Сенаторы поддержали использование герба на сувенирах 10:41, Политика Неизвестная поклонница передала Улюкаеву пять белых роз 10:40, Общество Япония решила ввести новые санкции против КНДР 10:34, Политика Российский нападающий единолично возглавил список лучших бомбардиров НХЛ 10:34, Спорт Акции Промсвязьбанка рухнули при открытии торгов в Москве 10:32, Финансы Совет Федерации назначил выборы президента на 18 марта 10:15, Политика IT-технологии для роста бизнеса: анализ и практика 10:14, SAP и РБК Тест: что вы знаете об угонах автомобилей в России 10:12, Авто На МКАД появятся пункты быстрой ликвидации последствий ДТП 10:08, Общество ЦБ передал функции временной администрации Бинбанка фонду консолидации 09:47, Финансы Оглашение приговора Алексею Улюкаеву. Онлайн-трансляция 09:46, Политика Летевший в Таиланд самолет вернулся в Новосибирск из-за болезни пассажира 09:31, Общество ЦБ объявил о введении временной администрации в Промсвязьбанке 09:23, Финансы Здоровые рецепты: что приготовить на ужин после шести 09:07, РБК и Белая Дача Кремлевская гонка: как с годами падало число кандидатов в президенты 09:00, Политика
Житель Псковской области отправил в посылке пистолет
Общество, 11:41
0
Житель Псковской области отправил в посылке пистолет

Сотрудники «Почты России» в ходе проверки обнаружили в посылке, отправленной жителем Псковской области, разобранный австрийский пистолет Glock. Об этом говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Отправителем являлся житель поселка Печоры Псковской области. Детали от пистолета были обнаружены при проверке посылок с помощью специального досмотрового оборудования. Пунктом назначения посылки был Оренбург. Служба безопасности «Почты России» проинформировала полицию о данной находке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

​В ноябре ФСБ отчиталась о том, что перекрыла канал поставки по почте наркотиков из Германии в Россию. Уголовное дело было возбуждено в сентябре, после нахождения посылки с 255 граммами экстази, адресованной жителю Кемерово. Незадолго до этого РБК узнал, что уральские транспортные полицейские перекрыли другой крупный канал поставки наркотиков по почте. Один из подозреваемых был задержан при получении посылки с 1 кг наркотиков.
 

Теги: пистолет , «Почта России» , Псковская область , посылка
Главное
Суд признал Улюкаева виновным Общество
Материалы по теме
Силовики перекрыли поставку по почте наркотиков из Германии в Россию Общество
Полиция задержала получившего 500 кг икры по почте москвича Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.