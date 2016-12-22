Житель Псковской области отправил в посылке пистолет

Сотрудники «Почты России» в ходе проверки обнаружили в посылке, отправленной жителем Псковской области, разобранный австрийский пистолет Glock. Об этом говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Отправителем являлся житель поселка Печоры Псковской области. Детали от пистолета были обнаружены при проверке посылок с помощью специального досмотрового оборудования. Пунктом назначения посылки был Оренбург. Служба безопасности «Почты России» проинформировала полицию о данной находке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

​В ноябре ФСБ отчиталась о том, что перекрыла канал поставки по почте наркотиков из Германии в Россию. Уголовное дело было возбуждено в сентябре, после нахождения посылки с 255 граммами экстази, адресованной жителю Кемерово. Незадолго до этого РБК узнал, что уральские транспортные полицейские перекрыли другой крупный канал поставки наркотиков по почте. Один из подозреваемых был задержан при получении посылки с 1 кг наркотиков.

