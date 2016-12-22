Дворкович заявил об отсутствии вопроса смены главы Росавиации

Вопрос о смене главы Росавиации в данный момент не стоит. Об этом журналистам заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, передает «РИА Новости».

Отвечать на вопрос, было ли представление Минтранса об увольнении главы Росавиации Александра Нерадько, Дворкович отказался, заявив: «Я внутреннюю переписку не комментирую».

Ранее пресс-секретарь премьер-министра России Наталья Тимакова сообщила РБК, что у нее нет никаких данных о письме Минтранса. При этом источник в Минтрансе в разговоре с РБК подтвердил, что документ был отправлен.

В октябре Генпрокуратура предложила министру транспорта Максиму Соколову рассмотреть вопрос о служебном соответствии Нерадько.

В сентябре авиакомпания «ВИМ-Авиа» остановила работу. В связи с этой ситуацией президент России Владимир Путин упрекнул Дворковича в недостаточном внимании к происходящему в пассажирской авиации, а Соколова предупредил о неполном служебном соответствии. Замминистра транспорта Валерий Окулов, курировавший авиацию, был отправлен в отставку.