В правительстве заявили об отсутствии данных об отставке главы Росавиации

В правительстве прокомментировали сообщения о предложении уволить главу Росавиации Александра Нерадько. О том, что соответствующее представление об отставке Минтранс направил главе правительства Дмитрию Медведеву, сообщал со ссылкой на источники RNS. Отправку письма РБК подтвердил источник в Минтрансе. Под письмом об увольнении Нерадько стоит подпись главы Минтранса Максима Соколова
«У меня нет никаких данных по этом вопросу», — сказала РБК пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова, отвечая на вопрос про письмо Минтранса.
В октябре Генпрокуратура России предложила главе Минтранса Максиму Соколову рассмотреть вопрос о соответствии Нерадько занимаемой должности. Представление надзорного органа называлось «О нарушениях воздушного законодательства при реализации Росавиацией полномочий по осуществлению контроля за деятельностью авиаперевозчиков».
В сентябре произошел коллапс авиакомпании «ВИМ-Авиа», которая занимала десятое место по объему перевозки пассажиров. В результате президент Владимир Путин сообщил главе Минтранса Соколову о неполном служебном соответствии, а вице-премьера Аркадия Дворковича упрекнул в недостаточном внимании к проблемам пассажирской авиации.