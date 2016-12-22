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В правительстве заявили об отсутствии данных об отставке главы Росавиации
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В правительстве заявили об отсутствии данных об отставке главы Росавиации
Проблемы «ВИМ-Авиа», 21:36
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В правительстве заявили об отсутствии данных об отставке главы Росавиации

В правительстве прокомментировали сообщения о предложении уволить главу Росавиации Александра Нерадько. О том, что соответствующее представление об отставке Минтранс направил главе правительства Дмитрию Медведеву, сообщал со ссылкой на источники RNS. Отправку письма РБК подтвердил источник в Минтрансе. Под письмом об увольнении Нерадько стоит подпись главы Минтранса Максима Соколова

«У меня нет никаких данных по этом вопросу», — сказала РБК пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова, отвечая на вопрос про письмо Минтранса.

В октябре Генпрокуратура России предложила главе Минтранса Максиму Соколову рассмотреть вопрос о соответствии Нерадько занимаемой должности. Представление надзорного органа называлось «О нарушениях воздушного законодательства при реализации Росавиацией полномочий по осуществлению контроля за деятельностью авиаперевозчиков».

В сентябре произошел коллапс авиакомпании «ВИМ-Авиа», которая занимала десятое место по объему перевозки пассажиров. В результате президент Владимир Путин сообщил главе Минтранса Соколову о неполном служебном соответствии, а вице-премьера Аркадия Дворковича упрекнул в недостаточном внимании к проблемам пассажирской авиации.

Теги: Росавиация , отставка
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