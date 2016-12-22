Япония решила ввести новые санкции против КНДР

Японское правительство намерено ввести новые санкции против Северной Кореи в связи с ее последними ракетными пусками, заявил главный секретарь кабинета министров ​страны, официальный представитель правительства Ёсихидэ Суга. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, в рамках новых ограничений будут заморожены активы 19 северокорейских организаций и учреждений.

Как уточняет Би-би-си, под ограничения могут попасть также около 210 физических и юридических лиц, которые имеют экономические связи с КНДР. Список включает банки и фирмы, которые связаны с добычей угля и других минералов, а также транспортом.

Накануне, 13 декабря, как сообщает Japan Times, в Токио был арестован бизнесмен, который занимался нелегальными поставками продовольствия и других товаров в Северную Корею.

КНДР 29 ноября запустила новую баллистическую межконтинентальную ракету «Хвасон-15». Она упала в Японском море, в 210 км от острова Кюсю. Новая ракета может достичь любой точки на территории США. В связи с этим Северная Корея заявила о завершении создания государственных ядерных сил. После этого Вашингтон призвал все страны к разрыву отношений с Пхеньяном, а также к наложению новых санкций.

КНДР уже имела к тому моменту в своем распоряжении ядерную и водородную бомбу, а также средства доставки, которые способны поразить союзников США в регионе и американские базы, в частности, на острове Гуам в Тихом океане. Кроме того, ракета «Хвасон-14» уже могла поразить и часть территории США, в частности, Аляску.