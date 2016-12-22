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Летевший в Таиланд самолет вернулся в Новосибирск из-за болезни пассажира
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Летевший в Таиланд самолет вернулся в Новосибирск из-за болезни пассажира
Общество, 09:31
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Летевший в Таиланд самолет вернулся в Новосибирск из-за болезни пассажира

Самолет Boeing-757 авиакомпании AZUR air, следовавший из Новосибирска в Утапао (Таиланд), экстренно вернулся в новосибирский аэропорт Толмачево из-за болезни одного из пассажиров. Об этом сообщает агентство «НГС Новости».

Самолет выработал топливо и сел в новосибирском аэропорту.

Агентство «Интерфакс» уточняет, что причиной посадки стало носовое кровотечение у одного из пассажиров, которое не удалось остановить на борту самолета. Пассажира направили в больницу.

После дозаправки в Толмачево самолет вылетел в Таиланд в 01:35 согласно данным электронного табло.

В конце ноября самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший рейсом Челябинск — Москва, экстренно сел в Уфе из-за ухудшившегося состояния пассажирки. После посадки ее доставили в местную больницу.

Теги: Таиланд , Новосибирск , пассажир , вынужденная посадка , Самолет
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