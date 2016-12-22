Самолет экстренно сел в Уфе из-за плохого самочувствия пассажирки

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Челябинска в Москву, совершил вынужденную посадку в Уфе из-за проблем со здоровьем одной из пассажирок. Об этом РБК сообщили в пресс-службе уфимского аэропорта.

«Женщина 1985 года рождения на момент посадки находилась в сознании, была осмотрена медиками, сейчас ее доставили в городскую больницу №22», — сообщил представитель аэропорта. По его словам, самолет в ближайшее время продолжит полет.

Издание UfaTime уточняет, что вместе с пассажиркой, которой стало плохо, летел трехмесячный ребенок.