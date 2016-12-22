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В РВСН пообещали в два раза увеличить число запусков в новом году
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В РВСН пообещали в два раза увеличить число запусков в новом году
Общество, 04:13
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В РВСН пообещали в два раза увеличить число запусков в новом году

В 2018 году Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) более чем в два раза увеличат число запусков. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал глава РВСН, генерал-полковник Сергей Каракаев.

По словам Каракаева, в 2017 году РВСН провели 5 запусков ракет, еще один должен совершен до конца года. В 2018 году число запусков должно быть увеличено до 12.

Каракаев рассказал о состоянии и перспективах перевооружения РВСН. По его словам, сейчас на вооружении этого рода войск доля современной техники составляет 66%. Глава РВСН констатировал смену основного мобильного ракетного комплекса, стоящего на вооружении армии. Вместо комплекса «Тополь» основным в российской армии планово стал комплекс «Ярс». По сравнению с «Тополем», этот комплекс имеет повышенную живучесть благодаря большей мобильности. Она позволяет расширить район боевого патрулирования, из-за чего для противника значительно усложняется задача по его поиску и уничтожению. Всего на вооружении армии сейчас находятся порядка 200 передвижных пусковых установок, сообщил Каракаев.

Одновременно с этим РВСН намерены продлить сроки эксплуатации ракет шахтного базирования Р-36М2 «Воевода», которые являются одними из мощнейших в своем классе. «Планируется обеспечить несение боевого дежурства ракетным комплексом до 2024 года, что обеспечит своевременное перевооружение ракетных полков на перспективный ракетный комплекс тяжёлого класса. Кроме того, головным исполнителем работ намечены пути по продлению срока эксплуатации, что обеспечит несение боевого дежурства комплексом до 2025–2027 годов», — рассказал Каракаев. В перспективе они также будут заменяться на ракетный комплекс «Ярс» в его стационарном варианте.

Всего 2018 году на вооружение армии поступит 20 пусковых установок комплекса «Ярс».

Ранее, 2 декабря, стало известно, что Россия отказалась от разработки новых боевых железнодорожных ракетных комплексов (БЖРК). «Ядерные поезда» сняли с вооружения в середине 2000-х годов О начале разработки их современной версии стало известно в 2014 году.

Теги: РВСН , баллистические ракеты
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