При столкновении самолета с вертолетом в Англии погибли 4 человека
Общество, 01:02
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При столкновении самолета с вертолетом в Англии погибли 4 человека
В результате столкновения легкомоторного самолета с вертолетом в британском графстве Бакингемшир погибли четыре человека. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на полицию.
По информации полиции, двое из погибших находились в вертолете, а еще двое – в самолете. О причинах столкновения не сообщается.Столкновение самолета и вертолета в Великобритании произошло 17 ноября. Авария произошла над лесным мыссивом в районе деревни Уаддесдон в графстве Бакингемшир. В правоохранительных органах отмечали, что информация об инциденте поступила в 12:09 по местному времени (15:09 мск). На место происшествия были направлены сотрудники экстренных служб и медики.