Сенаторы поддержали использование герба на сувенирах

Члены Совета Федерации в четверг, 15 декабря, проголосовали за законопроект, расширяющий возможности неофициального использования государственного герба России. Его поддержали 159 сенаторов, трое воздержались, никто не проголосовал против.

В ходе заседания сенатор Людмила Нарусова выразила опасения по поводу того, что законопроект спровоцирует нарушения использования официальных символов. «Уже выявлено 273 случая нарушения правил использования этой символики и еще 100 находятся в производстве, — сказала она. — Разрешение использования герба всем кому не лень может привести к разбазариванию и нарушениям». Также сенатор сообщила, что при подготовке документа не было учтено мнение главного герольдмейстера России Георгия Вилинбахова.

Ей возразил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. Он заявил, что законопроект содержит ограниченное число случаев, в которых разрешено использование герба. «Но я поддерживаю мониторинг [исполнения закона], потому что это чувствительный вопрос», — добавил он. Председатель верхней палаты Валентина Матвиенко поручила его комитету следить за исполнением закона.

Законопроект в Госдуму внесли председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета нижней палаты по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

Согласно документу, граждане России, предприятия, учреждения и организации могут неофициально использовать изображения герба, в том числе на сувенирах. Использовать герб разрешается и во время организации массовых публичных мероприятий. После того как закон подпишет президент и он вступит в силу, россияне смогут свободно изображать герб в том числе на одежде, жилых домах и личных автомобилях. Таким образом граждане «смогут выразить свои патриотические чувства, подчеркнуть гражданскую принадлежность», говорится в пояснительной записке.

24 ноября законопроект обсуждался в Госдуме в первом чтении, депутаты тогда задались вопросом о возможности использования герба на одежде, в частности, на нижнем белье. «Ношение трусов, например, с гербом России будет надругательством или нет? В США носят трусы с флагом США, и это не считается надругательством. А у нас как будет трактоваться и кем?» — поинтересовался тогда депутат от фракции КПРФ Алексей Куринный. Его поддержала член фракции «Справедливой России» Елена Драпеко, уточнявшая у Крашенинникова, предполагает ли новая норма использование изображения «герба на одежде и белье». Автор документа ответил, что законопроект предполагает использование государственной символики и на белье.

Крашенинников отметил, что новый закон установит «пределы использования» изображения национального герба только «уголовно наказуемыми деяниями по статье «Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственном флагом Российской Федерации». Авторы законопроекта считают, что принятие закона позволит популяризовать государственную символику и будет способствовать воспитанию «гражданственности и патриотизма».



