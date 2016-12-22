Госдума приняла в I чтении использование герба на сувенирах

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит неофициально использовать государственный герб России, в том числе на сувенирах. Об этом сообщает думская пресс-служба.

Авторы инициативы — спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Они предложили Госдуме разрешить использовать герб России на сувенирах 8 ноября. Крашенинников считает, что эта инициатива расширяет возможность использования герба, давая возможность гражданам и организациям право использовать его неофициально.

Проект федерального конституционного закона № 307998-7 «О внесении изменений в статью 7 Федерального конституционного закона «О Государственном гербе Российской Федерации» предлагает разрешить российским физическим и юридическим лицам использовать изображения герба, на сувенирах, спортивной продукции, во время организации массовых публичных мероприятий и др.

Сейчас использовать изображение российского герба можно только в специально оговоренных законодательством случаях. Если герб используется в других случаях, за это может последовать административная или уголовная ответственность.

Крашенинников отметил, что новый закон установит «пределы использования» изображения национального герба только «уголовно-наказуемыми деяниями по статье «Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственном флагом Российской Федерации».



Авторы законопроекта считают, что принятие закона позволит популяризовать государственную символику, поспособствует воспитанию «гражданственности и патриотизма».

В октябре глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что на новых купюрах номиналом 200 и 2000 руб. будет изображен герб России, а не символ ЦБ. По ее словам, знак Банка России — двуглавый орел — постепенно выводится.