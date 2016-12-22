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В результате атаки смертника в нигерийской мечети погибли 50 человек
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В результате атаки смертника в нигерийской мечети погибли 50 человек
Общество, 14:36
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В результате атаки смертника в нигерийской мечети погибли 50 человек

На северо-востоке Нигерии при атаке террориста-смертника погибли не менее 50 человек. Об этом сообщает Reuters.

Нападение произошло мечети в городе Муби (штат Адамава). По словам официального представителя полиции штата Абубакара Отмана, число жертв может вырасти, так как у многих пострадавших серьезные ранения.

Отмечается, что почерк преступления характерен для группировки «Боко Харам» (запрещена в России). С 2014 по 2015 год Муби находился под властью боевиков.

Би-би-си добавляет, что теракт был совершен во время утренней молитвы. Смертнику, совершившему самоподрыв, по предварительным данным, было около 17 лет.

«Боко Харам» (в переводе с языка джиуса — «западное образование — грех») — радикальная исламистская группировка, в 2015 году присягнувшая запрещенной в России организации «Исламское государство». Выступает за введение шариата во всей Нигерии и искоренение западного образа жизни.

Теги: Нигерия , террорист-смертник , мечеть
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