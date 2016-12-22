Володин счел «абсолютно логичным» решение Путина стать самовыдвиженцем

​Решение президента Владимира Путина баллотироваться на новый срок в качестве самовыдвиженца «отвечает ожиданиям людей» и является «абсолютно логичным». Об этом говорится в комментарии спикера Госдумы Вячеслава Володина, предоставленном РБК.



«Это [решение о самовыдвижении] еще раз подчеркивает, во-первых, что Путин во главу угла ставит интересы государства и граждан России, встав над партийными интересами», — считает Володин.



Спикер нижней палаты добавил, что президент «не ищет легких путей», поскольку выдвижение от партии упростило бы многое. Кроме того, по мнению Володина, круг сторонников Путина «намного шире электоральной базы самой популярной партии — «Единой России».

О намерении пойти на выборы как самовыдвиженец Путин заявил в ходе большой пресс-конференции, состоявшейся 14 декабря. «Я, конечно, очень рассчитываю на поддержку тех политических сил, которые разделяют мой взгляд на развитие страны и доверяют мне», — сказал он, добавив, что рассчитывает также на «широкую поддержку граждан». О выдвижении своей кандидатуры на выборах Путин заявил 6 декабря.

По данным источников РБК, в Подмосковье с 29 ноября по 2 декабря прошел семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и заместителей полпредов президента по внутренней политике, в ходе которого обсуждалась тема сбора подписей. Источник РБК пояснил, что присутствовавших на семинаре предупредили о подготовке к сбору подписей в поддержку самовыдвижения Путина.

