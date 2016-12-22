У портала «Известий» появился новый главный редактор

Портал iz.ru, входящий в МИЦ «Известия» (медиаактив Национальной медиа группы), возглавил Михаил Пак. Об этом сообщил РБК источник в МИЦ и подтвердили в пресс-службе медиахолдинга.

До этого Пак занимал пост заместителя главного редактора. Он сменил на этом посту Александра Белоновского, который ушел из «Известий» в конце ноября. Так же, как и Белоновский, Пак будет совмещать две должности — главного редактора iz.ru и заместителя гендиректора МИЦ.

Экс-главный редактор Lenta.ru Белоновский проработал в МИЦ три месяца. Пак был его заместителем и в Lenta.ru. Он покинул издание и перешел в «Известия» вместе в Белоновским в августе этого года. Ранее представитель холдинга в качестве причин ухода Белоновского называл то, что он был привлечен в МИЦ на конкретный проект и «справился со своей задачей».

Пресс-служба МИЦ и сам Пак отказались от официальных комментариев по поводу того, какие задачи поставлены перед ним руководством холдинга, а также каким будет его функционал. Как пояснил источник РБК в «Известиях», Пак будет руководить диджитал-направлением «Известий».

«Тем направлением, которым ранее занимался в МИЦ «Известия» Белоновский», — отметил собеседник РБК.

Михаил Пак начал работу в Lenta.ru в июле 2014 года. До этого он жил и работал в Казахстане, в том числе, был главным редактором интернет-портала «Радиоточка».