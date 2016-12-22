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В Татарстане вынесен приговор членам ОПГ «Невзоровские»
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В Татарстане вынесен приговор членам ОПГ «Невзоровские»
Общество, 16:23
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В Татарстане вынесен приговор членам ОПГ «Невзоровские»

В Татарстане вынесли приговор лидеру и двум участникам ОПГ «Невзоровские». Об этом сообщает Следственный комитет.

Преступная группа была создана в Набережных Челнах в 2000 году Андреем Невзоровым. Члены ОПГ совершили ряд преступлений, в том числе три убийства и два покушения на убийство.

Так, весной 2000 года были убиты два предпринимателя, с которыми у Невзорова возник конфликт на почве совместной коммерческой деятельности. Мужчин расстреляли, когда они выезжали со двора дома на машине, от полученных ранений оба скончались на месте.

Трех членов ОПГ признали виновными по ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов). Невзоров приговорен к 21 году лишения свободы, бывшие члены банды Владислав Свириденко и Игорь Беспалов — к 19 годам одному месяцу и 17 годам соответственно.

Теги: Татарстан , Набережные Челны , Убийство
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