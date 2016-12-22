Полицейские сняли с рейса Новосибирск — Москва пьяного авиадебошира

Мужчину, устроившего дебош в самолете, сняли с рейса Новосибирск — Москва в аэропорту Толмачево. Об этом сообщается на сайте МВД.

Инцидент произошел во время движения самолета ко взлетной полосе. Командир экипажа принял решение отложить полет и снять 42-летнего хулигана с рейса. Пассажир был доставлен в дежурную часть, на него составили протокол об административном правонарушении (мелкое хулиганство).

«Проводится проверка на предмет установления в действиях пассажира признаков состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Название авиаперевозчика в сообщении МВД не указано, однако сообщается номер рейса — 176. Согласно информации на сайте авиакомпании S7, этот самолет принадлежит ей.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий авиакомпаниям не продавать билеты пассажирам, внесенным в черные списки авиадебоширов.