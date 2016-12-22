Путин пообещал «трем-четырем регионам» дополнительную помощь по долгам

Несколько регионов России, включая Новгородскую область, получат дополнительную помощь сверх программы реструктуризации задолженности. Об этом во время пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

В ответ на слова журналистки новгородского издания «Ваши новости» Ульяны Гатиной о принимаемом каждый год в регионе «бюджете безысходности» Путин пообещал таким субъектам Федерации дополнительную помощь, которая «будет измеряться миллиардами рублей».

«Таких регионов, которые у нас требуют дополнительной помощи, у нас немного, их буквально три-четыре, но Новгород входит в это число», — сказал президент.

Путин добавил, что кредитные задолженности «практически всех» регионов будут реструктурированы на семь лет под 5%. А те регионы, которые обеспечат рост налоговой базы не ниже инфляции, получат эту рассрочку не на семь, а на 12 лет, сказал президент. «Это даст возможность регионам получить дополнительно совокупно выигрыш в размере 430 млрд руб.», — добавил Путин.

Минфин уточнил обязательства регионов для участия в программе реструктуризации бюджетных кредитов, писал РБК. Субъектам Федерации, у которых рыночный долг составляет менее 35% собственных долгов, придется сокращать его размер.

Программа реструктуризации бюджетных кредитов начинает действовать с 1 января и рассчитана на семь лет. В первые два года регионам нужно будет выплачивать каждый год только 5% своего долга. Для регионов, просрочивших выплаты, предусмотрены санкции: придется единовременно выплатить весь долг, который был реструктурирован.