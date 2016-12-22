Путин рассказал об отставании строительства одного стадиона для ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин сообщил, что строительство одного из стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года отстает от сроков. Об этом он заявил в ходе большой пресс-конференции.

«Отставание есть по строительству лишь одного из стадионов к чемпионату мира по футболу», — сказал президент.

В то же время Путин заверил, что «это поправимо: все будет в срок и качественно».

1 декабря вице-премьер и председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко в интервью ТАСС сообщил, что по самарскому стадиону существует отставание на 1-1,5 мес от плановых сроков. «Но это не критично, мы абсолютно уверены, что с этой задачей мы справимся. Строительные леса уже убрали, сейчас готовится основание под поле, это самое главное», — сказал он. Ввести в эксплуатацию стадион планируется до 1 апреля 2018 года.

В феврале стало известно, что «из-за плохой конъюнктуры» совокупный убыток семи стадионов для ЧМ-2018 через три года после проведения мундиаля составит 2,4 млрд руб. В декабре экономисты оценили позитивный экономический эффект от подготовки и проведения ЧМ-2018 как незначительный — всего дополнительный рост ВВП составит не более 0,2 п.п, а в целом мероприятие убыточно. Кремль отказался считать ЧМ-2018 убыточным.

Россия впервые станет страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Участников и болельщиков соревнований примут Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург. В мае правительство увеличило расходы на подготовку к соревнованиям до 643,55 млрд руб.