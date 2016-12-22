Трое пострадавших при пожаре в девятиэтажке в Хабаровске погибли

Три человека, которые пострадали при пожаре в жилом доме в Хабаровске, погибли. Это были жители дома, которые находились на верхних этажах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Следственного комитета России по Хабаровскому краю.

Согласно предварительным данным, они задохнулись в дыму, который заполнил подъезд дома. Погибшие — женщина 1951 года рождения и двое мужчин — 1964 и 1965 года рождения.

Как сообщил "РИА Новости" представитель оперативного штаба на месте ЧС, трое пострадавших скончались в машинах скорой помощи.

По данному факту СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным ведомства, пожар на первом этаже в одной из девятиэтажек Железнодорожного района Хабаровска произошел утром 14 декабря. Пожилые владельцы квартиры успели эвакуироваться.

По предварительным данным, причиной возгорания стал электрообогреватель с вентилятором. Владельцы квартиры установили его на балконе для обогрева банок с соленьями. Обогреватель загорелся, огонь перекинулся на вещи на балконе, а затем охватил всю квартиру.

По данным регионального ГУ МЧС, из дома был эвакуирован 21 человек. Также сообщалось о трех пострадавших, которых спасатели эвакуировали с пятого и девятого этажа и передали врачам.

Сейчас пожар, который охватил площадь около 45 кв. м, потушен.