В Хабаровске из-за пожара в жилом доме эвакуировали более 20 человек

В Хабаровске в результате пожара в девятиэтажном доме эвакуировали 21 человека, пострадали трое. Об этом сообщается на сайте регионального управлении МЧС.
Как отмечается в сообщении, пожар вспыхнул на балконе на первом этаже, затем пламя перекинулось в квартиру. В результате в комнате загорелись вещи, а подъезд наполнился дымом. Прибывшие на место пожарные эвакуировали жильцов из квартир с помощью спасательных устройств. Трех людей с пятого и девятого этажа передали врачам, которые начали реанимационные мероприятие.
В МЧС рассказали «РИА Новости», что пострадавшие были найдены на лестничных площадках. В ведомстве отметили, что люди надышались угарным газом.
Возгорание было ликвидировано. Огонь полыхал на площади около 45 кв. м. Пожаром была повреждена одна квартира. В ликвидации возгорания принимали участие 18 человек и пять единиц техники. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать обогреватель, который стоял на балконе квартиры, где начался пожар.