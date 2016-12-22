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На Белорусском направлении МЖД произошел сбой в движении электричек
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На Белорусском направлении МЖД произошел сбой в движении электричек
Общество, 10:41
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На Белорусском направлении МЖД произошел сбой в движении электричек

Пригородные электрички на Белорусском направлении Московской железной дороги по техническим причинам движутся с опозданием, сообщается на сайте Московской железной дороги.

По данным на 9:37 мск в Москву опаздывало несколько электричек. «Диспетчерский аппарат Московской железной дороги принимает все необходимые меры, чтобы сократить опоздание электропоездов и ввести их в график», — заявила МЖД.

Как сообщается в Twitter Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), задержка некоторых поездов достигала 1,5 часов, часть электричек была отменена. 

Теги: пригородные электрички , МЖД , москва , Белорусское направление
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