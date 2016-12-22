Росавиация назвала причину задержек зарплат сотрудникам «ВИМ-Авиа»

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» не может ​выплатить долги по зарплате своим сотрудникам из-за налоговой задолженности. Как сообщает пресс-служба Росавиации, долг компании перед Федеральной налоговой службой (ФНС) достиг 500 млн руб.

«Сегодня все денежные средства, поступающие на счета «ВИМ-Авиа», автоматически блокируются и направляются в счет погашения долгов перед фискальными органами. Таким образом, полностью блокируется работа компании по погашению зарплатных долгов», — констатировали в Росавиации. Общий долг по зарплате с июля по декабрь уже превысил 443 млн руб.

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» сообщила о прекращении полетов в конце сентября. Сообщению об этом предшествовала серия задержек рейсов «ВИМ-Авиа» из-за нехватки денег для оплаты топлива в аэропортах. Через два дня полиция задержала гендиректора компании Александра Кочнева и главного бухгалтера Екатерину Пантелееву по подозрению в мошенничестве.

СКР возбудил уголовные дела в отношении руководства «ВИМ-Авиа», в том числе по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество) против неназванных должностных лиц. Следователи полагают, что эти лица получили 1 млн руб. за счет реализации билетов, зная при этом, что денег для закупки топлива и выполнения рейсов у авиакомпании нет.