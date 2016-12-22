В Совфеде ответили на идею Украины запретить поезда в Россию

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал РБК идею украинских властей остановить железнодорожное сообщение с Россией. По его мнению, от этого пострадает сама Украина.

«Назло бабушке отморожу уши. Этой железной дорогой пользуются прежде всего украинцы, которые ездят в Россию на заработки или к родственникам. Они сами пилят ветку, на которой сидят», — заявил сенатор.

В РДЖ и Минтрансе от комментариев на эту тему отказались.

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский в разговоре с РБК назвал «недальновидным» высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о возможном прекращении железнодорожного сообщения с Россией. «Это недальновидное высказывание министра, которое идет во вред прежде всего Украине и украинцам», — отметил он.

13 декабря Омельян заявил о возможном прекращении железнодорожного сообщения с Россией. Он добавил, что об окончательном решении можно будет говорить в 2018 году. Между Россией и Украиной сейчас курсирует один российский поезд сообщением Москва — Кишинев и несколько украинских.

11 декабря министр транспорта России Максим Соколов заявил, что все поезда южного направления РЖД — 30 пар грузовых и 62 пары пассажирских — пущены в обход территории Украины.