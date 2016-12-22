Польско-украинская комиссия займется оценкой личности Бандеры

Оценкой фигуры идеолога украинского националистического движения должна заниматься украинско-польская комиссия по изучению исторических вопросов. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил на совместной пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой, передает «Интерфакс-Украина».

«Я ожидаю, что в ближайшее время эта комиссия начнет работу», — сказал Порошенко. Он добавил, что в ведении комиссии будут находиться и другие вопросы исторических взаимоотношений двух стран. Так, одна из главных задач комиссии — дать «зеленый свет» процессу эксгумации поляков, погибших от рук украинских националистов во время Второй мировой войны.

«112 Украина» цитирует заявление Порошенко: «У нас есть совершенно четкое понимание, и у меня, и у господина президента, — в исторических конфликтах между Украиной и Польшей выигрывает одна сторона. И это не Украина, не Польша, а Россия».

В июле министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Украине не войдет в ЕС, если будет строить национальное самосознание на культе Бандеры.

Степан Бандера родился в 1909 году в Старом Угримове (на тот момент — территория Австро-Венгрии, сейчас — Ивано-Франковская область Украины). Был одним из лидеров Организации украинских националистов, одним из инициаторов создания Украинской повстанческой армии (обе организации запрещены в России).

В 1930-х годах в знак протеста против уничтожения польскими властями украинского образования Бандера организовал ряд покушений на польских чиновников.

После Второй мировой войны Бандера поселился в Западной Германии. Был убит в Мюнхене в 1959 году. По наиболее распространенной версии, это сделал агент КГБ СССР.

В 2010 году Виктор Ющенко, занимавший тогда пост президента Украины, посмертно присвоил Бандере звание героя. В апреле того же года суд отменил этот указ.