В Совфеде отметили серьезные перспективы КНДР в создании ядерных сил

Говорить о наличии у КНДР полноценных ракетно-ядерных сил преждевременно, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев, сообщает «РИА Новости».

«К группе «ядерных держав» их пока нельзя причислять, и не только из-за отсутствия официального статуса. Но перспективы у страны серьезные», — сказал он.

Бондарев добавил, что необходимо выходить на диалог и прекращать гонку вооружений. «Необходимо делать это, а не провоцировать Ким Чен Ына на дерзкие поступки. Ведь когда он нарастит ядерный потенциал до паритета с США, американские провокации могут иметь более серьезные последствия», — подчеркнул сенатор.

Северная Корея заявила о создании полноценных ракетно-ядерных сил после запуска баллистической ракеты 29 ноября. Принципиально новая ракета «Хвасон-15» упала в Японском море на расстоянии 950 км от места запуска. В КНДР заявили, что данный тип ракет способен долететь до любой точки континентальной территории США.

После этого США призвали все государства разорвать отношения с Пхеньяном.