В Подмосковье нашли погибшей бывшую участницу «Дома-2» Марию Политову

В Щелковском районе Московской области найдено тело бывшей участницы шоу «Дом-2» 30-летней Марии Политовой. Об этом говорится на сайте поискового отряда «Лиза Алерт». По данным движения, девушка пропала еще 4 декабря около 12:00, она ушла «в неизвестном направлении». Пресс-секретарь «Лизы Алерт» Катерина Демидова подтвердила РБК, что погибшая — Мария Политова.

По данным источника «РИА Новости» в правоохранительных органах, тело девушки с признаками сильного обморожения обнаружили в Щелковском районе Подмосковья на территории дачного поселка.

О том, что тело девушки было найдено в Щелковском районе Подмосковья, РБК подтвердила представитель главного следственного управления СК по Московской области Евгения Кирюшина. Представитель ведомства пояснила, что тело девушки нашли в 12:40 мск участники поискового отряда «Лиза Алерт». «По внешним признакам они ее опознали, она пропала 4 декабря», — сказала Кирюшина. При этом она не стала уточнять имя найденной девушки.

«Признаков насильственной смерти на теле девушки не обнаружено. Следователи предполагают, что перед смертью она употребляла антидепрессанты со спиртными напитками», — рассказала Кирюшина ТАСС.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Причины смерти Политовой устанавливаются.