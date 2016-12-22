«Роскосмос» создал комиссию для поиска виновных в падении спутника

Новая комиссия «Роскосмоса» во главе с гендиректором Игорем Комаровым оценит причастность должностных лиц к аварии со спутником «Метеор-М» после запуска с космодрома Восточный. Об этом сообщили РБК в пресс-службе госкорпорации.

«По итогам работы аварийной комиссии для анализа деятельности должностных лиц организаций участвовавших в подготовке и проведении указанного пуска и принятии решения о привлечении ответственных лиц, действия (бездействие) которых привели к аварии, по приказу генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Игоря Комарова была сформирована внутренняя комиссия», — рассказали в госкорпорации, уточнив, что итоговое заключение будет представлено правительству и президенту.

Отвечая вопрос РБК, в госкорпорации подчеркнули, что поиск виновных не входит в задачи аварийной комиссии. «Установление чьей-либо вины и степени ответственности конкретных лиц не является целью расследования происшествия», — указали в госкорпорации, подчеркнув, что «любое судебное или административное разбирательство, направленное на установление вины» проводится отдельно. Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин, комментируя результаты расследования аварийной комиссии «Роскосмоса», заявил, что они не могут «считаться полными и до конца объективными, поскольку не отвечают на главный вопрос: как вообще могла быть допущена подобная ошибка в расчетах и кто несет за это ответственность?»

12 декабря «Роскосмос» сообщил, что неудачный запуск 28 ноября случился из-за «скрытой проблемы в алгоритме разгонного блока «Фрегат», которая не проявлялась десятилетиями». Вице-премьер Дмитрий Рогозин остался недоволен итогами расследования, заявив, что «Роскосмос» не ответил на главный вопрос: «Как вообще могла быть допущена подобная ошибка в расчетах и кто несет за это ответственность?»