В Петербурге задержаны подозреваемые в убийстве сотрудницы Мариинки

Следователи задержали подозреваемых в убийстве «старейшей сотрудницы Мариинского театра», пережившей блокаду Ленинграда. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК по региону, одна из подозреваемых ухаживала за потерпевшей несколько месяцев.

«Задержаны два гражданина Армении, 1983 и 1984 годов рождения, а также работница одной из благотворительных общественных организаций 1975 года рождения», — сказано в сообщении.

По версии следствия, 20 ноября сотрудница фонда открыла дверь одному из своих соучастников, который задушил пожилую женщину. Их подельник следил за обстановкой снаружи.

По данным СК, подозреваемые совершили убийство с целью наживы, но смогли найти в доме женщины только кредитную карту, а также старинную фотографию известного певца с автографом. ПИН-код подозреваемые не знали, деньги снять с карты после совершения преступления не смогли.

В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемых, расследование уголовного дела продолжается.​