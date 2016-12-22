Песков ответил на заявление Трампа о победе над ИГ в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на заявление американского президента Дональда Трампа о победе США над боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), сообщает корреспондент РБК.

«Как у нас говорят, поражение — сирота, а у победы много отцов. Но здесь дело не в победе», — заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что президент Владимир Путин принял решение о выводе из Сирии значительной части контингента, после того как «не осталось объекта для широкомасштабных боевых операций».

12 декабря Трамп объявил о том, что США победили террористов ИГ

Российский Генштаб отрапортовал об освобождении территории Сирии от боевиков ИГ 6 декабря. 11 декабря Путин отдал приказ приступить к выводу частей группировки российских войск из Сирии.