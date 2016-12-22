В Новгородской области столкнулись школьный автобус и грузовик с трубами

В Новгородской области на трассе Великий Новгород — Красные Станки произошло ДТП с участием школьного автобуса и грузовика. По факту произошедшего начата доследственная проверка, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
Утром 13 декабря в районе деревни Бронница автобус столкнулся с автомобилем «Урал» с полуприцепом, который перевозил трубы.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В рамках проверки планируется дать правовую оценку на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Как сообщает агентство «Великий Новгород.ру», изначально пострадавших не было, однако потом к медикам обратились две ученицы 11-го класса. «Одну из них отпустили, у второй — ушиб носа и подозрение на сотрясение головного мозга. Ей рекомендовано завтра обратиться к педиатру», — рассказала замначальника отдела УГИБДД УМВД по Новгородской области Татьяна Лапина.
По предварительным данным, водитель автобуса не учел боковой интервал.
28 ноября в Чебоксарах в ДТП с участием школьного автобуса и маршрутки пострадали 13 человек, в том числе десять детей. Причиной аварии назвали нарушение ПДД водителем маршрутки.