В Чебоксарах десять детей пострадали при ДТП со школьным автобусом

В Чебоксарах в ДТП с участием школьного автобуса пострадали 13 человек, в том числе десять детей. Об этом сообщили РБК в УМВД по Чувашии.

После аварии десять школьников доставлены в Республиканскую детскую больницу. «Серьезных повреждений у детей нет, только ушибы», — отметили в полиции. Пострадали трое взрослых: водители маршрутки и школьного автобуса и сопровождающий детей. «У одного из взрослых травмы достаточно серьезные. Предварительно причиной аварии стало нарушение правил со стороны маршрутки», — указали в полиции.

Авария произошла утром на проспекте Тракторостроителей. Как уточняет портал «Чебоксары 24», машина с детьми направлялась из Новочебоксарска в коррекционную школу-интернат.

В Краснодарском крае 7 ноября столкнулись школьный автобус и внедорожник Toyota, выехавший на встречную полосу. В результате один человек погиб.