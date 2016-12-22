Роспотребнадзор сообщил о проверках всех «Макдоналдсов» в Москве

Роспотребнадзор проводит в Москве плановые проверки ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» и сети магазинов «Перекресток», сообщила глава московского управления ведомства Елена Андреева, передает ТАСС.

«В этом месяце у нас идут плановые проверки в сети «Макдоналдс», которую мы не проверяли с 2012 года, и сети магазинов «Перекресток», — приводит ее слова агентство. Андреева добавила, что в Москве расположены около 400 магазинов «Перекресток» и около 90 ресторанов «Макдоналдс».

Она также рассказала, что перед началом проверок на встречу с представителями ведомства пришли руководители 400 магазинов. «Честно говоря, мы даже не знали, куда их посадить, и 2,5 часа им рассказывали, что именно мы будем проверять, предупреждали о бизнес-рисках в виде штрафных санкций за нарушения», — добавила она.



Последнюю внеплановую проверку сети ресторанов «Макдоналдс» ведомство проводило летом 2015 года. По ее результатам в Роспотребнадзоре выявили нарушения санитарных требований. В частности, в ведомстве отметили, что менеджер и технический персонал не соблюдают требования гигиены. Тогда компанию оштрафовали на 228 тыс. руб.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова в сентябре 2015 года рассказывала о плановых проверках ресторанов «Макдоналдс» в России, по результатам которых серьезных нарушений, по ее словам, выявлено не было.

Массовые проверки в «Макдоналдсах» по всей России также прошли в августе 2014 года, в Москве по их итогам было решено временно закрыть, в частности, старейший в России ресторан на Пушкинской площади. Его снова открыли спустя три месяца, в ноябре.