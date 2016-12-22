Путин поручил ограничить рост тарифов на электроэнергию

Президент России Владимир Путин поручил правительству ограничить рост тарифов на электроэнергию на уровне инфляции, сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, правительству и органам исполнительной власти в регионах совместно с объединениями предпринимателей поручено разработать механизмы привлечения инвестиций для модернизации ТЭС. Также им необходимо будет заняться строительством удаленных объектов электроэнергии и развитием электросетевого хозяйства.

Путин также поручил обеспечить модернизацию атомной энергетики и развитие возобновляемых источников энергии. Ответственным назначен премьер-министр России Дмитрий Медведев. Доклад о проделанной работе должен быть представлен президенту до 1 мая 2018 года.

8 ноября Минэкономразвития снизило ожидания по инфляции на 2017 год до 2,5–2,8%.