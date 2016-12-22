Трое детей пострадали при взрыве газа в Чечне

В частном доме в селе Нойбер Гудермесского района Чечни взорвался газ. Пострадали шесть человек, сообщили РБК в аварийной службе компании «Чеченгаз».

«Шесть человек пострадавших, село Верхний-Нойбер, ул. Сулейманова, 34», — сказал сотрудник аварийной службы. По его словам, в результате взрыва погибших нет. В настоящее время идет расследование произошедшего.

В Центре медицины катастроф Чечни РБК сообщили, что среди пострадавших — трое детей. «[Пострадали дети] двух, шести и восьми лет и двое взрослых. Состояние средней тяжести, мы их только что транспортировали в ожоговое отделение», — пояснили в диспетчерской.

3 декабря в Чечне 878 тыс. человек остались без электричества из-за отключения подстанции «Грозный-300». Причины аварии расследует комиссия Ростехнадзора.