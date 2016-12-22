Причины отключения света в Чечне выяснит комиссия Ростехнадзора

Комиссия под руководством Ростехнадзора выяснит причину отключения электричества в Чечне 3 декабря. Об этом сообщает электросетевая компания «Россети».

Предварительное расследование показало, что вторичные системы на подстанции «Грозный» отработали в штатном режиме, отмечается в сообщении компании. Из-за сбоя в работе оборудования около 878 тыс. потребителей остались без электричества примерно на 50 мин.

Чтобы исключить повторение такой ситуации в будущем, «Россети» примут меры, направленные на улучшение оперативно-диспетчерского управления электросетевым комплексом, модернизацию сетевой инфраструктуры и цифровизацию электросетей в регионе.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что в Грозном и южных районах республики в течение часа были перебои с электричеством из-за аварийного отключения подстанции «Грозный-330».