Кремль ответил на обвинения США в «подрывной деятельности»

Россия не занимается «изощренной подрывной деятельностью в США» и ищет пути для установления взаимовыгодных отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Россия не занимается изощренной подрывной деятельностью в США, это исключительно и абсолютно неверное заявление», — сказал Песков. По его словам, «можно с уверенностью сказать, что оно [заявление советника по нацбезопасности президента США Герберта МакМастера] не зиждется на каких-либо конкретных знаниях, на какой-то конкретной информации».

Песков подчеркнул: «Россия ищет добрых взаимовыгодных и основанных на атмосфере взаимного доверия отношений с США и готова продвинуться в деле выстраивания этих отношений так далеко, насколько готовы наши американские коллеги».

Ранее генерал МакМастер в ходе выступления на форуме по британо-американским отношениям заявил, что Россия и Китай «подрывают мировой порядок и стабильность, игнорируют суверенные права своих соседей и верховенство закона». По его словам, Россия «впервые инициировала войну нового поколения» с применением пропаганды, дезинформации и киберинструментов. МакМастер отметил, что Китай занимается «экономической агрессией» и пытается бросить вызов «глобальному экономическому порядку».