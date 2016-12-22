Совет Федерации назначит дату выборов президента 15 декабря

​Совет Федерации назначит дату президентских выборов на заседании, которое состоится 15 декабря. Об этом на встрече с членами Общественной палаты заявила спикер СФ Валентина Матвиенко, передает «РИА Новости».

«Хочу подчеркнуть, что задача всех органов власти и общественных институтов — сохранить сплоченность российского общества, сделать так, чтобы строго соблюдалось законодательство», — заявила Матвиенко.

Согласно Конституции, дата выборов должна быть назначена за 90–100 дней до дня голосования. Исходя из календаря праздничных дней, ЦИК называл дату выборов президента 18 марта 2018 года

6 декабря президент России Владимир Путин объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах. Также о планах баллотироваться сообщили телеведущая Ксения Собчак, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, бизнес-омбудсмен Борис Титов, лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства также планировал оппозиционер Алексей Навальный, однако в ЦИК пояснили, что если законодательство останется прежним, баллотироваться он сможет не ранее 2028 года (через 10 лет после окончания условного срока, который истекает летом 2018 года).