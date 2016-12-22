Volkswagen отозвал в России 137 пикапов из-за возможной утечки масла

Российский дилер Volkswagen ООО «Фольксваген Груп Рус» отзывает 137 автомобилей, реализованных в 2017 году, из-за технического брака, который может привести к утечке масла. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Речь идет о пикапах модели Amarok с 6-цилиндровым двигателем. В них не защищен шланг гидроусилителя, и он может получить повреждение из-за соприкосновения с соседними деталями или кромкой кузова. Дилер за свой счет установит защитные резиновые кольца.

Владельцев автомобилей, попадающих под отзыв, известят по телефону или письмами.

8 декабря ООО «Фольксваген Групп Рус» объявило об отзыве 30,8 тыс. автомобилей Polo Sedan, проданных в России c 2015 по 2017 год. Причиной стала недостаточная длина провода втягивающего реле стартера. Это может привести к невозможности запуска двигателя.

