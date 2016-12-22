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В России завершили исследования отечественного «ботокса» для лечения ДЦП
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В России завершили исследования отечественного «ботокса» для лечения ДЦП
Общество, 12:16
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В России завершили исследования отечественного «ботокса» для лечения ДЦП

Научно-производственное объединение (НПО) «Микроген» холдинга «Нацимбио» (дочерняя компания «Ростеха») завершило клинические исследования первого российского препарата на основе ботулотоксина для лечения спастических форм детского церебрального паралича (ДЦП) у пациентов в возрасте от 13 до 17 лет. Об этом говорится в сообщении НПО, поступившем в РБК.

По словам гендиректора НПО Кирилла Гайдаша, раньше для лечения ДЦП применяли только зарубежные лекарства. Новый российский препарат «не уступает мировым аналогам», отметил Гайдаш. «В ближайшее время мы также планируем завершить исследования для применения препарата у детей от 6 до 12 лет для лечения данной формы заболевания», — подчеркнул гендиректор.

Препарат представляет собой первый отечественный ботулинический токсин типа А — гемагглютинин комплекс «Релатокс». Клинические исследования подтвердили безопасность лекарства. Его разработка началась в 2001 году. В марте 2017 года «Микроген» подтвердил регистрацию препарата и получил регистрационное удостоверение с внесением «Релатокса» в государственный реестр лекарственных средств на бессрочной основе.

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В конце ноября Министерство финансов России предложило централизовать закупки лекарств для лечения редких заболеваний. По словам главы ведомства Антона Силуанова, для регионов закупка дорогостоящих препаратов (их стоимость оценивается в 40 млрд руб.) является «серьезной нагрузкой» для бюджета, поэтому с 2019 года этой проблемой могут заняться на федеральном уровне.

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Предложение Силуанова также поддержала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, закупка лекарств оптом позволяет снизить цены на препараты минимум на 30%.

Теги: лекарства , «Ростех» , Дети , ДЦП , «Нацимбио»
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