Красноярский автосалон пытался продать Bentley за 55 биткоинов

Администрация красноярского автосалона разместила в интернете объявление о продаже автомобиля марки Bentley Flying Spur за 55 биткоинов. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры Красноярского края.

После обнаружения объявления прокуратура Советского района города начала проверку, которая показала, что администрация автосалона решила продать машину за криптовалюту для повышения спроса покупателей. В ведомстве не смогли установить, удалось ли автосалону продать Bentley за криптовалюту, однако директору автосалона вынесли предостережение. Также прокуратура потребовала удалить объявление о продаже машины за биткоины.

Курс биткоина по состоянию на 11:30 мск составляет чуть более $16800, согласно данным биржи криптовалют Coindesk.

«Согласно ст. 140, 317 Гражданского кодекса России денежные обязательства должны быть выражены в законном платежном средстве, которым на территории России является рубль», — отметили в прокуратуре Красноярского края.

«Выпуск и обращение криптовалют децентрализован, отсутствует возможность его регулирования, ее оборот не требует ведения отчетности, в том числе налоговой», — подчеркнули в ведомстве. В прокуратуре добавили, что биткоины и другая криптовалюта могут быть использованы в теневой экономике благодаря анонимности платежей, а также при легализации доходов, полученных преступным путем.