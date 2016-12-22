Прокуратура начала проверку терминалов по продаже криптовалюты в Казани

Прокуратура Казани начала проверку по факту установки в торговых точках города двух терминалов по продаже криптовалюты. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры Татарстана.
Об установке терминалов, продающих криптовалюту, прокуратура узнала из СМИ. Агентство «Татар-информ» 7 ноября сообщало, что в Казани установили два биткоин-банкомата, в которых можно обменять криптовалюту на рубли. Один терминал находится в магазине на улице Назарбаева, другой — в магазине на улице Восстания.
Прокуратура установила, что владельцем терминалов оказался 34-летний местный предприниматель. Установкой терминалов занималась фирма, зарегистрированная в Уфе. По данным прокуратуры, оборудование было передано предприятию по договору аренды. Вместе с тем в кассовых чеках, выдаваемых терминалами, была указана другая фирма, не значащаяся в налоговом учете.
В ходе проверки прокуратура вынесла официальное предостережение бизнесмену «о недопустимости нарушения законодательства». Также ведомство направило информацию в управление Федеральной налоговой службы по Татарстану и в прокуратуру Уфы.«В настоящее время правовой статус криптовалют в России не определен. Предоставление российскими юридическими лицами услуг по обмену «виртуальных валют» на рубли и иностранную валюту рассматривается как потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций в соответствии с законодательством о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма», — указали в прокуратуре Татарстана.