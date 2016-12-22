Израильские военные задержали одного из лидеров ХАМАС

Израильские военные и полицейские в ходе совместной операции задержали 32 палестинцев, в том числе одного из лидеров движения ХАМАС, шейха Хасана Юсуфа. Об этом сообщает The Times of Israel.

Юсуфа подозревают в причастности к беспорядкам. Недавно он был освобожден из-под административного ареста.

Арабо-израильский конфликт обострился 6 декабря, после того как президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе дипмиссии в этот город.

Палестина не признала это решение и заявила, что после этого США из посредника в конфликте превратились в его участника. В связи с этим палестинцы пообещали отказаться от услуг американцев в качестве медиаторов и поискать другого гаранта.

В ответ на решение США в Палестине вспыхнули беспорядки. Лидеры автономии заявили о начале новой интифады.

И Израиль, и Палестина называют Иерусалим своей столицей. При этом Израиль объявляет город «единым и неделимым», а Палестина продолжает считать восточный сектор города своей территорией и не признает власти Израиля над ним. Де-юре столица Израиля — Тель-Авив.

Хасан Юсуф с 1992 года является основным спикером ХАМАС. Израильские спецслужбы несколько раз арестовывали его, он отбыл два срока в израильской тюрьме и несколько раз попадал под административный арест. Некоторые члены ХАМАС обвиняют его в сотрудничестве с ШАБАК (служба безопасности Израиля).