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Акции АФК «Система» на открытии торгов обвалились на 9%
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Акции АФК «Система» на открытии торгов обвалились на 9%
Бизнес, 10:58
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Акции АФК «Система» на открытии торгов обвалились на 9%

Акции АФК «Система» на открытии торгов Московской биржи обвалились на 9%, до 9,88 руб. за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже.

По состоянию на 10:30 мск стоимость одной акции АФК «Система» составляет 10,12 руб. Цена акций финансовой корпорации упала на фоне ареста активов «Системы» по иску «Роснефти» от 12 декабря. Иск был удовлетворен Арбитражным судом Башкирии.

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Истец потребовал выплатить ему 131,6 млрд руб. По решению суда были арестованы 52,09% акций ПАО «Детский мир» балансовой стоимостью 33,8 млрд руб., 90,5% акций агрохолдинга «Степь» стоимостью 17,2 млрд руб., 71,87% ПАО «МТС-Банк» стоимостью 15,3 млрд руб. Кроме того, были арестованы 100% «Система Телеком Активы» стоимостью 8,7 млрд руб.

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На фоне новостей об аресте активов «Системы» акции ПАО «Детский мир» упали на 8,23%, до 92,5 руб. на момент закрытия торгов Мосбиржи 12 декабря. По состоянию на 10:30 мск 13 декабря стоимость одной акции «Детского мира» составляет 92 руб.

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Теги: суд , Московская биржа , АФК «Система» , «Роснефть» , акции
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