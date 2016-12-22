Роспотребнадзор проверит сообщения о продаже пластикового риса

В Роспотребнадзоре проводят проверку торговых сетей, в которых продается рис, якобы сделанный из пластика. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В частности, сотрудники ведомства оценивают сопроводительные документы, качество и безопасность данных продуктов, а также их маркировку. По данным Роспотребнадзора, покупатели в нескольких регионах России жаловались на то, что в магазинах продается пластиковый рис под видом обычного.

«Роспотребнадзор призывает граждан не доверять случайным источникам информации, а в случае сомнений в качестве продуктов питания, в частности риса, обращаться в территориальные управления Роспотребнадзора», — указывается в сообщении ведомства.

На телеканале «Россия 24» 12 декабря вышел сюжет о том, что в городе Дальногорске Приморского края продается «пластиковый» рис. Один из местных жителей купил его в магазине и пытался сделать плов. Он снял видео, на котором рис начинает плавиться и дымиться. По его словам, при горении у риса появился запах пластика.

По информации телеканала, на упаковке было указано, что рис — первого сорта и произведен в России.​ По словам опрошенных телеканалом экспертов, этот инцидент может быть «шуткой, случайностью» или «преднамеренной провокацией».