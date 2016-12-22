Роспотребнадзор сообщил о ГМО в лапше быстрого приготовления из США
Общество, 06:47
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Роспотребнадзор сообщил о ГМО в лапше быстрого приготовления из США
Роспотребнадзор обнаружил в лапше быстрого приготовления Nissin Сup Noodlеs, произведенной в США NissanFoods, содержание ГМО. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как отмечается в сообщении, речь идет о продукции со вкусом говядины. Эксперты Роспотребнадзора нашли в лапше быстрого приготовления генно-модифицированную сою в количестве более 0,9%. В ведомство отметили, что производитель не указал на упаковке продукта, что в нем есть ГМО.
В ведомстве подчеркнули, что это является нарушением обязательных требований технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «Пищевая продукция в части ее маркировки». О нарушении была проинформирована Федеральная таможенная служба, говорится в сообщении ведомства.